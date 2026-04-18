Per tumore una morte su 4 nel Vecchio Continente i numeri e l’Italia 

Nel 2024, il tumore rappresenta una delle principali cause di morte in Europa, con una morte su quattro attribuibile a questa malattia. I dati indicano variazioni tra i diversi Paesi del continente, con alcune nazioni più colpite di altre. In Italia, il tumore continua a rappresentare una delle principali cause di decesso, contribuendo significativamente al bilancio complessivo delle morti annuali. Questi numeri evidenziano la diffusione del problema e l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Di fronte al tumore non tutti i Paesi europei si trovano nella stessa posizione. Nel 2024 il cancro ha causato 1.268.374 decessi nell’Unione Europea, quasi un quarto del totale (il tasso medio è pari a 249,4 morti ogni 100.000 abitanti). Un dato preoccupante, che vede l’Italia nel gruppo dei migliori. Perché dietro questo dato si nasconde una forte disomogeneità tra Paesi. A dircelo è lo studio coordinato da Diego Serraino, consulente epidemiologo di Alleanza Contro il Cancro, la Rete Oncologica del ministero della Salute, in pubblicazione su ‘Cancer Epidemiology’. “Una quota significativa di decessi potrebbe essere evitata se tutti i Paesi raggiungessero i livelli medi europei”, puntualizza Serraino, puntando il dito sulle disuguaglianze, che “restano un fattore determinante negli esiti di salute”, spiega.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Per tumore una morte su 4 nel Vecchio Continente, i numeri e l’ItaliaNel 2024 il tumore ha causato 1.268.374 decessi nell’Unione Europea. I dati e l’Italia. lapresse.it

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