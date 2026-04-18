L’Italia si trova di fronte alla necessità di ridefinire le proprie strategie economiche e finanziarie, coinvolgendo attivamente tutte le componenti del sistema. Dallo Stato alle banche, passando per le imprese e i cittadini, si cerca di individuare un percorso condiviso per sostenere la crescita. La questione rimane centrale per affrontare le sfide attuali e pianificare un futuro più stabile e dinamico.

L’Italia ha urgente necessità di sviluppare una propria linea di sviluppo economico-finanziario che coinvolga tutti gli attori economici: dallo Stato alle Banche. Si tratta di una condizione nota, ma quando il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi) dichiara ai giornalisti che “se vanno in crisi le imprese seguono le famiglie e le banche” bisogna riconoscere subito che si tratta di un segnale importante e per varie ragioni. La prima, e probabilmente la più importante di tutte, è proprio in quella connessione che Patuelli sottolinea dell’interconnessione dei sistemi economici e, più in particolare, tra la dimensione delle imprese e la dimensione del credito.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Per far crescere la nostra economia dobbiamo riscoprirci Paese

Notizie correlate

Leggi anche: I curdi iraniani: “Questa non è la nostra guerra. Vogliamo un Paese democratico e la nostra autonomia”

Leggi anche: “Dobbiamo mantenere la nostra filosofia e identità”

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Economia sociale, la leva dimenticata dal Governo per far crescere il Paese; Cosa sta succedendo alla spesa sanitaria nei Paesi OCSE?; Giachino ‘sveglia’ l’Italia: per tornare a crescere la logistica è il miglior motore; Far lavorare i capitali per i giovani: l'ecosistema che in Italia manca e che ci serve per crescere.

Per far crescere la nostra economia dobbiamo riscoprirci PaeseL’Italia ha urgente necessità di sviluppare una propria linea di sviluppo economico-finanziario che coinvolga tutti gli attori economici: dallo Stato alle Banche. Si tratta di una condizione nota, ma ... formiche.net

I NUMERI DEL LAVORO | La qualità da far crescere nell’occupazione stranieraCrescono i lavoratori stranieri nel nostro Paese, ma spesso sono occupati in impieghi poco qualificati rispetto ai loro titoli di studi ... ilsussidiario.net

Quando l'ECONOMIA diventò GENOCIDIO Come è stato possibile che un intero Paese decidesse di abolire il denaro La risposta risiede in uno degli esperimenti politici e sociali più radicali e sanguinosi del Novecento: la Cambogia di Pol Pot. Tutto inizia ne - facebook.com facebook

Riola Sardo, lavori di ristrutturazione nell'ufficio postale del paese x.com