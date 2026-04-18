Pd squadra pronta Tra tanti ritorni e nuove candidature Ecco i nomi in campo

Il Partito Democratico ha completato la squadra di candidati in vista delle prossime amministrative del 24 e 25 maggio, dopo un intenso lavoro interno che ha visto diversi ritorni e nuove candidature. La lista include la ricandidatura di Matteo Biffoni, confermata dopo settimane di discussioni e trattative. La composizione definitiva è stata annunciata ufficialmente, segnando la conclusione di un percorso decisionale complesso.

Dopo settimane di confronto interno e una serrata fase di trattative non sempre lineari, il Partito Democratico chiude la composizione della propria lista a sostegno della ricandidatura di Matteo Biffoni alle amministrative del 24 e 25 maggio. Una squadra che prova a tenere insieme continuità amministrativa, radicamento territoriale e nuovi ingressi, dentro il perimetro del campo largo. La lista si presenta come un equilibrio tra profili politici già noti e nuove candidature civiche, con l’obiettivo di consolidare il sostegno al progetto del centrosinistra. Accanto alla struttura storica del partito, trovano spazio figure provenienti dal mondo professionale, sociale e associativo, in una composizione che punta a rappresentare più segmenti della città.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pd, squadra pronta. Tra (tanti) ritorni e nuove candidature. Ecco i nomi in campo Notizie correlate Campo largo senza sintesi: la paralisi del Pd di Avellino tra veti incrociati e nomi bruciatiLa Direzione provinciale del Pd di Avellino è ancora riunita, oggi, a litigare su un nome. Dalle nuove uscite ai grandi ritorni, ecco cosa vedere su Netflix ad aprile 2026: una guida ai titoli più attesi tra serie tv e filmIl catalogo Netflix di aprile 2026 si muove tra conferme e sperimentazioni, costruendo un’offerta che parla a pubblici diversi ma con un filo comune:... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Pd, squadra pronta. Tra (tanti) ritorni e nuove candidature. Ecco i nomi in campo; Elezioni comunali, il PD lancia la squadra per Cascina: giovani, esperienza e 10 priorità per il futuro; Caserta, Pd: manovre in corso per la segreteria con il rebus riformisti; Milazzo, in vista delle Amministrative di maggio nasce la lista unitaria Progressista. Caserta, Pd: manovre in corso per la segreteria con il rebus riformistiLa composizione della segreteria provinciale del Pd è nelle fasi finali. Lunedì prossimo - annuncia il segretario Stefano Lombardi - si riunirà la direzione del partito ... ilmattino.it “Venezia è Tua”, pronta la squadra: Secchi, Bellati e Sitran tra i candidati di Ugo Bergamo Presentazione ufficiale venerdì 17 aprile al Bielo Hub. Martella: «Una squadra autorevole e composita» VENEZIA — La lista civica “Venezia è Tua”, guidata da Ugo Ber - facebook.com facebook Bosnia-Italia, Donnarumma: "La squadra è pronta, ho visto tutti con gli occhi giusti" #SkySport x.com