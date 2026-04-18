Paziente muore dopo l’intervento al cuore tre strutture condannate a risarcire un milione di euro

La Corte d'Appello dell'Aquila ha stabilito che tre strutture sanitarie devono risarcire circa un milione di euro ai familiari di un uomo di 74 anni deceduto nel 2018 a seguito di un intervento cardiochirurgico e dei successivi ricoveri. L’uomo aveva subito l’intervento in una delle strutture, mentre gli altri due erano coinvolti nei ricoveri successivi. La sentenza riguarda le responsabilità legate alle cure ricevute durante il periodo di degenza.

La Corte d'Appello dell'Aquila ha condannato tre strutture sanitarie al risarcimento di circa un milione di euro complessivi in favore dei familiari di un uomo di 74 anni morto nel 2018 dopo un intervento cardiochirurgico e successivi ricoveri tra Ancona, la casa di cura privata Villa Serena e.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Muore dopo un intervento cardiochirurgico, maxi risarcimento da un milione: condannate tre strutture sanitarieLa Corte d’Appello dell’Aquila ha condannato tre strutture sanitarie al risarcimento complessivo di circa un milione di euro in favore dei familiari... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Paziente muore dopo l’intervento al pancreas, indagati due anestesisti; Paziente muore dopo l'intervento al cuore, tre strutture condannate a risarcire un milione di euro; Muore dopo 8 giorni di ricovero, l’inchiesta: autopsia e 9 sanitari indagati; Morto per un'ischemia dopo intervento al pancreas, due anestesisti indagati per omicidio colposo a Padova. Alfonso Bagatto, il 76enne muore dopo l'operazione al pancreas: l'ombra di un errore fatale in fase di anestesia. Due indagatiUn intervento chirurgico tecnicamente (apparentemente) impeccabile, un paziente che sembrava avviato verso una regolare convalescenza, ma poi l'ombra ... msn.com Alfonso Bagatto, il 76enne muore dopo un'operazione al pancreas: l'ombra di un errore fatale in fase di anestesia. Due indagatiUDINE - Un intervento chirurgico tecnicamente (apparentemente) impeccabile, un paziente che sembrava avviato verso una regolare convalescenza, ma poi l'ombra di un errore fatale in fase ... ilgazzettino.it Paziente muore dopo l’intervento al cuore, tre strutture condannate a risarcire un milione di euro x.com Paziente di 50 anni muore al Moscati di Taranto durante un trattamento sperimentale per la leucemia. Disposta l'autopsia per chiarire le cause dell'arresto cardiaco avvenuto durante l'infusione di materiale genetico facebook