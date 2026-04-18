Pavoni nuovo incontro in Regione La proprietà insiste sul ’trasloco’

Nella regione si è svolto un nuovo incontro tra rappresentanti dei lavoratori e la proprietà dell’azienda Pavoni, nota per la produzione di macchine da caffè. La proprietà ha ribadito la decisione di spostare il reparto produttivo in provincia di Verona. La mobilitazione dei lavoratori continua, in risposta alla scelta di trasferimento annunciata dall’azienda.

Prosegue la mobilitazione dei lavoratori della Pavoni, storica azienda specializzata in macchine da caffé, la cui proprietà, il colosso degli elettrodomestici Smeg, ha annunciato il trasferimento del reparto produttivo in provincia di Verona. Una decisione che mette a rischio oltre 30 posti di lavoro su un totale di 45 persone impiegate a San Giuliano. Ieri, in concomitanza di un incontro tra sindacati e proprietà sotto la regia dei tecnici di Regione, i lavoratori della ditta hanno organizzato un nuovo presidio di protesta per tenere alta l’attenzione sulla crisi. Durante l’incontro la proprietà ha confermato la volontà di ’traslocare’ a Bonferraro, dov’è già presente uno stabilimento del gruppo Smeg.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavoni, nuovo incontro in Regione. La proprietà insiste sul ’trasloco’ Notizie correlate Pavoni, il confronto in Regione. La proprietà conferma il ’trasloco’L’azienda conferma di voler trasferire la produzione nel Veronese, mentre i sindacati ribadiscono la necessità di mantenere l’attività e i livelli... Crisi nel Sud Milano: Pavoni rischia il trasloco, scoppia la rivoltaLe tensioni occupazionali nel Sud Milano si sono riaccese con forza a seguito delle decisioni strategiche riguardanti la produzione di macchine da... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pavoni, nuovo incontro in Regione. La proprietà insiste sul ’trasloco’; E’ Primavera: al Museo Contadino di Anguillara spettacolo di Chiara Pavoni; San Giuliano, la vertenza La Pavoni arriva in Regione: lavoratori e azienda a confronto; Pavoni a Punta Marina, nuovi cartelli per proteggerli. San Giuliano, la vertenza La Pavoni arriva in Regione: lavoratori e azienda a confronto Giovedì l’audizione in Commissione a Palazzo Lombardia: si cerca una mediazione sul futuro dello stabilimento #LaPavoni #SanGiulianoMilanese #RegioneLombardi - facebook.com facebook