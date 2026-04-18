A Pavia si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio per un ex giocatore noto per aver contribuito alla promozione in Serie A1 con la sua abilità nel segnare. La sua morte ha suscitato un’ondata di ricordi sui social network, dove amici e tifosi ricordano le sue imprese sul campo e il ruolo centrale nelle vittorie della squadra. La comunità sportiva si unisce nel lutto per la perdita di questa figura amatissima.

Pavia, 18 aprile 2026 – Pavia piange l’eroe della promozione in A1, la “mano santa” che faceva sempre canestro. Il brasiliano Oscar Schmidt, scomparso venerdì 17 aprile dopo una lunghissima battaglia contro un tumore al cervello, nel 1990-91, arrivato sulle rive del Ticino dopo una prima esperienza italiana a Caserta, fu il trascinatore sul parquet della Fernet Branca guidata da Tonino Zorzi. In quell’annata, segnando oltre 40 punti di media a partita, fu protagonista assoluto di una promozione storica e ancora oggi considerata uno dei traguardi sportivi più importanti raggiunti da Pavia in ogni disciplina sportiva (se non il più importante). Rimase in canotta Fernet Branca per tre stagioni, prima di trasferirsi in Spagna e, successivamente, di fare ritorno in Brasile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia piange Oscar: sul web il ricordo della “mano santa” che portò la Pallacanestro in A1

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