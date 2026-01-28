Martedì sera, le forze dell’ordine hanno messo in campo un servizio straordinario nel centro storico. Durante l’operazione, sono state identificate oltre 80 persone. Le pattuglie hanno fatto un giro nei vicoli per controllare che tutto fosse in regola e per prevenire eventuali problemi. La zona è rimasta sotto stretta osservazione fino a notte inoltrata.

Nella serata di martedì 27 gennaio 2026 si è svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico. Controllate le zone di vico Largo, vico San Filippo, video delle Mele, via San Luca e piazza Banchi, vico Gibello, piazza de Marini e via di Sottoripa. Controllati i clienti di cinque locali tra cui un internet point, sale slot e distributori h24. Nel complesso sono state identificate oltre 80 persone e verificati gli esposti presentati dai residenti. "Previsti ulteriori controlli nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie, per garantire il costante monitoraggio delle criticità riscontrate sul territorio", fa sapere la questura.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Pattuglione Vicoli

Nel centro storico di Genova proseguono i controlli anticrimine delle forze dell’ordine.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pattuglione Vicoli

Argomenti discussi: Pattuglione nei vicoli, identificate oltre 80 persone.

Pattuglione nei vicoli, identificate oltre 80 personeControllati i clienti di cinque locali tra cui un internet point, sale slot e distributori h24. Nel complesso sono state identificate oltre 80 persone e verificati gli esposti presentati dai residenti ... genovatoday.it