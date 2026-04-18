Pastore | Fullkrug è arrivato al Milan in condizioni imbarazzanti Allegri? Il parafulmine della società

Giuseppe Pastore ha commentato le condizioni di Fullkrug al Milan, definendole imbarazzanti, e ha criticato l'allenatore, sostenendo che Allegri funge da capro espiatorio per la società. La sua analisi si concentra sullo stato attuale della squadra e sulle dinamiche interne, evidenziando le difficoltà del club e le tensioni tra i vari protagonisti. La discussione si concentra sui recenti sviluppi e sulle opinioni riguardanti le scelte tecniche e le performance dei giocatori.

Giuseppe Pastore, giornalista sportivo, ha analizzato il momento complicato del Milan nell'ultimo appuntamento con 'Elastici', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio'. Di seguito, un estratto del suo intervento. "La freschezza atletica del Milan non esiste. Una squadra che non ha avuto impegni e neanche così tanti infortuni, però non corre nemmeno per il livello della Serie A. Il Milan non ha gamba per avere più di quel quarto d'ora di reazione e orgoglio. In tutto il triennio dell'Allegri-bis e il Milan 2526 è un nascondere un sacco di problemi ulteriori dietro 'Allegri Allegri', il solito stucchevole dibattito.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pastore: “Fullkrug è arrivato al Milan in condizioni imbarazzanti. Allegri? Il parafulmine della società” Notizie correlate Allegri studia il Milan con Fullkrug: contro la Cremonese potrebbe arrivare il momento della puntaContro la Cremonese Massimiliano Allegri potrebbe cambiare qualcosa nell'attacco del Milan. Pastore: “Il Milan è un nascondere un sacco di problemi dietro Allegri”Giuseppe Pastore, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Cronache di Spogliatoio sul Milan di Massimiliano... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Pastore duro: Un mercato di gennaio disastroso in cui l'unico arrivo è un giocatore in condizioni... Pastore duro: Un mercato di gennaio disastroso in cui l'unico arrivo è un giocatore in condizioni imbarazzanti come FullkrugGiuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla gestione del Milan: La freschezza atletica del Milan non esiste. Una squadra che non ha ... milannews.it Il Milan non riscatterà Fullkrug. Dalla Germania: c'è il Wolfsburg sull'attaccanteSembra ormai certo che il Milan non riscatterà Niclas Fullkrug, attaccante arrivato in rossonero a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham. milannews.it