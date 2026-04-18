EcoAmbiente Salerno e EdA hanno organizzato la Paper Week, un evento dedicato ai giovani, che si è svolto quest’anno nelle località di Casal Velino e Giffoni Valle Piana. L’iniziativa, promossa annualmente da Comieco, ha coinvolto gli studenti nelle attività di scoperta e apprendimento sul riciclo di carta e cartone. Durante l’evento sono state svolte diverse attività didattiche e dimostrative rivolte ai partecipanti.

Tempo di lettura: 4 minuti Casal Velino e Giffoni Valle Piana sono state le location scelte da EcoAmbiente Salerno e da EdA per coinvolgere gli studenti in un viaggio alla scoperta del riciclo di carta e cartone, nell’ambito della Paper Week promossa ogni anno da Comieco. Il primo appuntamento si è tenuto presso l’impianto di Casal Velino dove i giovani studenti del Primo circolo di Agropoli – Scuola primaria Landolfi hanno potuto visitare la struttura e partecipare a un’attività ludica, all’interno del progetto Ricilo aperto, alla presenza del sindaco Silvia Pisapia e della consigliera di EcoAmbiente Lorenza Scaperrotta. L’impianto di Casal Velino – con una capacità di 22mila tonnellate l’anno – è stato inaugurato dall’allora presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel 2024.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paper Week: la sfida di EcoAmbiente ed EdA per i giovani

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