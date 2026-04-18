Paolo Crepet, psichiatra noto per le apparizioni televisive, ha raccontato di aver vissuto lutti precoci e di essere stato un giovane caratterizzato da un certo cinismo. In un'intervista al Corriere della Sera, ha anche condiviso di essere stato salvato da un angelo durante la strage di Bologna. Le sue parole rivelano aspetti personali e momenti significativi della sua vita.

"Ho avuto lutti precoci e sono stato un giovane cinico". Paolo Crepet, psichiatra star sui giornali e in tv, si svela in una lunga intervista concessa a Candida Morvillo sul Corriere della Sera. E regala sorprendenti, dolorose pagine private. Ha appena fatto uscire un nuovo libro, Riprendersi l'anima, presentato come una "svolta spirituale". Secondo lo scrittore e sociologo "abbiamo perso l'anima. Per vana gloria, per un eccesso di sicurezza, per mancanza di sobrietà. L'abbiamo persa quando abbiamo smesso di sentire la vita". ge:kolumbus:liberoquotidiano:46855631 "Sentivo il bisogno di restituire qualcosa dell'enorme bagaglio che mi è stato dato - spiega -, anche da persone incontrate per caso, come un signore in un bar veneziano in una giornata in cui non volevo uscire, ma un angelo mi ha suggerito di farlo".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Crepet, "salvato da un angelo nella strage di Bologna"

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