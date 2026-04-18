Paola Perego ha festeggiato i suoi 60 anni il 17 aprile, data in cui ha condiviso un video su Instagram mentre spegneva le candeline su una torta. La conduttrice televisiva, nata sotto il segno dell’Ariete, ha mostrato il momento della celebrazione. La pubblicazione ha ricevuto diverse reazioni da parte dei follower, che hanno commentato l’evento sui social network.

Nata sotto il segno dell’Ariete, il 17 aprile Paola Perego ha compiuto 60 anni. La conduttrice tv accoglie questo traguardo spegnendo le candeline su una torta, in un video condiviso su Instagram. L’artista gioca simbolicamente con i numeri da apporre sul dolce, scalandoli ironicamente, in sostituzione della prima cifra aggiunta accanto allo zero. Scherza così, sul passare del tempo che per lei sembra essersi fermato. La bellezza unita al garbo e all’eleganza semplice, rimasta indenne negli anni, se non accresciuta, lo conferma: i 40 anni sono i nuovi 60! A guardarla, sembra che il tempo per lei faccia uno sconto. Fisico asciutto, sorriso aperto, jeans e sneakers anche negli studi tv, Paola è rimasta quell’ “eterna ragazzina” che dalla moda, negli anni ’90, entrava nelle case degli italiani con naturalezza.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Paola Perego lo dimostra: i 60 anni sono i nuovi 40

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Il 17 aprile del 1966 nasceva la conduttrice televisiva Paola Perego #accaddeoggi x.com