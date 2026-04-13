Paola Perego i 60 anni e il cancro | Ora accetto la fragilità dell’essere umano

Tra pochi giorni, la conduttrice televisiva compirà 60 anni e in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato di aver affrontato un tumore. Ha parlato della sua esperienza con la malattia, sottolineando come questa abbia portato a un nuovo modo di vedere la fragilità dell’essere umano. La sua testimonianza si concentra sulla consapevolezza acquisita e sulla maturità raggiunta attraverso questa sfida personale.

Paola Perego compirà 60 anni tra pochi giorni. E in un’intervista al Corriere della Sera racconta di aver affrontato un tumore. «Un cancro, un carcinoma maligno al rene, altro tabù di cui parlo liberamente. L’aspetto più sconvolgente è che l’ho scoperto e curato solo perché faccio prevenzione annuale a pagamento e trovo che sia una delle più grandi ingiustizie sociali. Resto sotto follow up, le priorità sono cambiate, io sono cambiata, capisco e accetto la fragilità dell’essere umano». Adesso, dice, «mi piaccio molto più oggi che a 30 o a 40 anni. Con l’età, la consapevolezza e l’accettazione vanno oltre l’aspetto fisico. Nella mia vita ho anche superato un cancro, le mie priorità sono cambiate».🔗 Leggi su Open.online

Paola Barale torna a condurre in tv dopo 20 anni: in coppia con Paola Perego a ‘Citofonare Rai2’Roma, 3 aprile 2026 – Dopo oltre vent’anni lontana dalla conduzione televisiva, Paola Barale torna protagonista su Rai2.

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