Il 8 maggio, le strade di Podebrady ospiteranno l’evento di atletica che segnerà il ritorno di Antonella Palmisano alle competizioni all’aperto. La campionessa italiana si presenterà per affrontare una nuova distanza, dopo un periodo di assenza dalle gare di strada. La gara in Repubblica Ceca rappresenta una tappa importante nella sua stagione, con l’obiettivo di confrontarsi con le avversarie su un percorso di 10.000 metri.

L'8 maggio prossimo, le strade di Podebrady diventeranno il palcoscenico del ritorno agonistico all'aperto di Antonella Palmisano, che si preparerà per la sfida della nuova distanza nella Ceca. La campionessa olimpica di Tokyo 2020 ha scelto di saltare i recenti appuntamenti mondiali a squadre in Brasile per affinare la condizione fisica in vista degli Europei di Birmingham previsti per agosto. Il percorso della marciatrice pugliese verso l'appuntamento estatico in Gran Bretagna passa attraverso .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palmisano sfida le nuove distanze: il ritorno in Ceca verso l’oro

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