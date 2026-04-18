PALINSESTI 26 APRILE-2 MAGGIO 2026 | RAI1 E QUEL SABATO CHE SA DI FERRAGOSTO

Da bubinoblog 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana dal 26 aprile al 2 maggio 2026 presenta i palinsesti delle principali emittenti italiane, tra cui Rai1, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema. La programmazione di Rai1 include diversi appuntamenti, mentre Mediaset e le altre reti prevedono vari debutti, repliche e programmi speciali. La programmazione si concentra su film, fiction e intrattenimento, con alcune fasce orarie dedicate a eventi particolari, come il sabato che richiama l’atmosfera di ferragosto.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 26 aprile al 2 maggio 2026. Rai1 D: Roberta Valente: Notaia in Sorrento (34) 1ªTv L: La Buona Stella (33) 1ªTv M: Il Commissario Montalbano  R M: Roberto Bolle: Viva La Danza G: Uno Sbirro in Appennino (44) 1ªTv V: S: TecheTecheTè: Mille e Una Cover (12) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (36) 1ªTv M: Grande Fratello Vip (1316) M: Battiti Live Spring  new G: Forbidden Fruit 1ªTv V: S: Amici di Maria De Filippi (79) Nessuna segnalazione nessuna segnalazione Rai2 D: NCIS: Unità Anticrimine 23 1ªTv L: The Floor: Ne Rimarrà Solo Uno (45) M: Belve (45) M: Mare...🔗 Leggi su Bubinoblog

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