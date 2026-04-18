PALINSESTI 26 APRILE-2 MAGGIO 2026 | RAI1 E QUEL SABATO CHE SA DI FERRAGOSTO

La settimana dal 26 aprile al 2 maggio 2026 presenta i palinsesti delle principali emittenti italiane, tra cui Rai1, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema. La programmazione di Rai1 include diversi appuntamenti, mentre Mediaset e le altre reti prevedono vari debutti, repliche e programmi speciali. La programmazione si concentra su film, fiction e intrattenimento, con alcune fasce orarie dedicate a eventi particolari, come il sabato che richiama l’atmosfera di ferragosto.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 26 aprile al 2 maggio 2026. Rai1 D: Roberta Valente: Notaia in Sorrento (34) 1ªTv L: La Buona Stella (33) 1ªTv M: Il Commissario Montalbano R M: Roberto Bolle: Viva La Danza G: Uno Sbirro in Appennino (44) 1ªTv V: S: TecheTecheTè: Mille e Una Cover (12) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (36) 1ªTv M: Grande Fratello Vip (1316) M: Battiti Live Spring new G: Forbidden Fruit 1ªTv V: S: Amici di Maria De Filippi (79) Nessuna segnalazione nessuna segnalazione Rai2 D: NCIS: Unità Anticrimine 23 1ªTv L: The Floor: Ne Rimarrà Solo Uno (45) M: Belve (45) M: Mare...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 26 APRILE-2 MAGGIO 2026: RAI1 E QUEL SABATO CHE SA DI FERRAGOSTO Notizie correlate Leggi anche: PALINSESTI 8-14 MARZO 2026: TRE SERIE AL VIA SU RAI1, FILM NEL SABATO DI CANALE 5 Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Programma TV dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: cosa guardare questa settimana?; Programmazione tv, cambia il palinsesto di Canale 5: Grande Fratello Vip cambia giorno; PUGLIA CULTURE, in circuito La programmazione della settimana dal 20 al 26 aprile nei Comuni del circuito tra prosa, musica e danza; Sorprendersi al Torino Jazz Festival. La tua guida TV è servita! Ecco tutti i programmi dei primi 9 canali, per scegliere al volo cosa guardare stasera. Intrattenimento, film, informazione e grandi classici: c’è tutto! Segui MacchéTiVù per restare sempre aggiornato sui palinsesti e sulle novità de - facebook.com facebook Il CdA Rai ha preso atto dei palinsesti estivi che saranno segnati dai grandi eventi sportivi. Oltre ai Mondiali di calcio (su Rai 1 e su Rai 2), Rai 2 trasmetterà #TourDeFrance, #GiroDItalia Femminile, #nuoto, #atletica, #basket femminile, #GinnasticaArtistica e # x.com