Dal 8 al 14 marzo 2026, i palinsesti delle principali reti televisive italiane prevedono l’inizio di tre nuove serie su Rai1 e la messa in onda di film nel sabato di Canale 5. Rai1 trasmette nuovi episodi della serie “Imma”, mentre Canale 5 programma film nel suo consueto appuntamento serale. Gli altri canali come La7, Tv8, Nove e La7 Cinema presentano le proprie programmazioni settimanali.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dall’8 al 14 marzo 2026. Rai1 D: Imma Tataranni 5 (14) new L: Guerrieri: La Regola dell’Equilibrio (14) new M: Le Libere Donne (13) new M: Un Amore a Cinque Stelle G: Don Matteo 15 (910) 1ªTv V: The Voice Generations (24) S: Sanremo Top (22) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo (1416) L: Scherzi a Parte (24) M: Taratata: Tutto in Una Notte M: Vanina: Un Vicequestore a Catania 2 (24) 1ªTv G: Forbidden Fruit 1ªTv V: Io Sono Farah 1ªTv S: Indiana Jones e il Quadrante del Destino 1ªTv Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Rai2 D: L: M: Stasera a Letto Tardi (24) M: Stasera Tutto è Possibile (210) G: Ore 14 Sera V: Delitti in Paradiso (14) + Oltre il Paradiso new S: F. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - PALINSESTI 8-14 MARZO 2026: TRE SERIE AL VIA SU RAI1, FILM NEL SABATO DI CANALE 5

