Il tribunale di Palermo ha condannato a dieci anni di reclusione un giovane di 24 anni, ritenuto responsabile di aver aggredito un addetto alla sicurezza in una discoteca della città. La vicenda risale all’episodio avvenuto presso il locale in via dell’Olimpo, che ha portato alla decisione giudiziaria. La sentenza rappresenta una risposta severa nei confronti dell’episodio di violenza.

Il tribunale di Palermo ha stabilito una condanna di dieci anni per Angelo Maranzano, il ventiquattrenne accusato di aver tentato di uccidere un addetto alla sicurezza presso la discoteca Country in via dell’Olimpo. La sentenza, emessa dal Gup, supera di due anni la richiesta precedentemente formulata dall’accusa, riflettendo la gravità del fatto avvenuto nell’aprile dell’anno scorso. L’aggressione, che ebbe luogo davanti al locale notturno, vide la vittima circondata e colpita duramente con pugni e calci prima di subire una ferita da arma bianca all’addome. Il giovane addetto alla sicurezza rischiò di perdere la vita e dovette affrontare un delicato intervento chirurgico, rimanendo per un periodo prolungato in condizioni di prognosi riservata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, 10 anni per l’aggressione al buttafuori: sentenza durissima

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