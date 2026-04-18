Palasport controlli alle travi Cantiere bloccato da agosto | Verifiche da 60mila euro sono a carico della ditta

Da agosto il cantiere del nuovo palasport è fermo a causa di controlli sulle travi reticolari di copertura. Le verifiche di secondo livello sono state affidate all’Istituto Italiano della Saldatura e riguardano le saldature delle strutture. Il costo delle verifiche, stimato in 60mila euro, è a carico della ditta responsabile dei lavori. La situazione ha causato un blocco temporaneo dei lavori di costruzione.

Sono state affidate all’Istituto Italiano della Saldatura le "ulteriori verifiche di secondo livello" per le " saldature delle travi reticolari di copertura " del nuovo palazzetto delle Arti e dello Sport. L’affidamento vale 59,8 mila euro e si aggiunge ai 20,3 mila stanziati in ottobre per i controlli di primo livello. "I costi saranno interamente a carico della ditta che ha realizzato le travi, la Fimetal ", spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Cameliani. Si tratta delle otto travi che dallo scorso agosto bloccano – almeno in parte – il cantiere del nuovo palazzetto nell’area antistante al Pala de André. Una delle otto strutture metalliche a sostegno del tetto, infatti, si era deformata, non superando la prove di carico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palasport, controlli alle travi. Cantiere bloccato da agosto: "Verifiche da 60mila euro, sono a carico della ditta" Notizie correlate Scuola Pasini, il cantiere della discordia. Fratelli d'Italia: "Appalto affidato a ditta inadeguata, persi 660mila euro"L'affondo di FdI sulla demolizione della mensa: "Solo tre operai nel sito per mesi, presentato un documento in Comune per accertare le responsabilità... Stadio Franchi, il cantiere riparte: di nuovo in montaggio le travi della Curva FiesoleDopo lo stop tecnico e le verifiche sul disallineamento riscontrato nei giorni scorsi, il cantiere dello stadio torna a correre.