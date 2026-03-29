Pagelle Juventus Women Fiorentina | TOP e FLOP dopo il primo tempo

Nel primo tempo delle semifinali di Coppa Italia femminile tra Juventus Women e Fiorentina sono state assegnate le pagelle alle giocatrici. I giudizi si riferiscono alle prestazioni delle atlete durante questa fase della partita. La partita si è svolta con le due squadre che si sono affrontate per il ritorno della semifinale. I voti sono stati attribuiti alle protagoniste in base alle loro prestazioni.

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