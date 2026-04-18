Padova 50 anni di tesori | la gioielleria che incanta il cinema

A Padova, una gioielleria situata nel centro storico festeggia cinquant’anni di attività. Fondata mezzo secolo fa, questa attività commerciale ha visto crescere e cambiare nel tempo, mantenendo sempre la stessa sede. La sua presenza è diventata parte integrante della zona, attirando clienti e appassionati di gioielli. La gioielleria ha anche avuto un ruolo nel mondo del cinema, contribuendo a creare alcuni dei accessori che sono apparsi sul grande schermo.

Un traguardo di mezzo secolo segna l’evoluzione di un’attività commerciale padovana nata nel cuore del centro storico. La Pagoda, realtà specializzata in gioielleria e antiquariato, festeggia oggi cinquanta anni di operatività, partendo da una gestione familiare iniziata nell’aprile del 1976 in Piazza del Santo. Tutto ebbe inizio con la visione di Bruna Gallo e Antonio Giuriati, che hanno trasformato la passione per la storia dell’arte in un’impresa strutturata. Fin dai primi passi, i fondatori hanno scelto una strada basata sulla ricerca diretta, spostandosi personalmente in diversi Paesi per selezionare pezzi unici, tra tesori antichi e nuovi oggetti preziosi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, 50 anni di tesori: la gioielleria che incanta il cinema Notizie correlate Visconti a 50 anni: il conte ribelle che cambiò il cinemaIl 17 marzo del 1976, mentre si trovava a Roma per ultimare il doppiaggio di L’innocente e lavorare su un adattamento de La Montagna incantata,... La musica barocca incanta i giovani: a San Giovanni in Venere 400 studenti protagonisti di “Tesori da Ascoltare” [FOTO]Lunedì 9 marzo scorso, nella suggestiva cornice dell’abbazia di San Giovanni in Venere di Fossacesia, oltre 400 ragazzi dell’istituto comprensivo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Padova, l’archeologia delle Venezie celebra 50 anni di ricerca e divulgazione; All'ombra del Santo, un compleanno davvero speciale per il Pagoda; Profilpas, nuovo centro logistico per i 50 anni; Università di Padova all’ex caserma Salsa: firmato il protocollo con il Comune. Campus studenti all'ex Caserma Salsa, firma storica tra Conte e Mapelli: «Al Bo per 50 anni»PADOVA - Una firma storica per una Treviso sempre più città universitaria, grazie alla nuova vita dell'ex Caserma Salsa che diventerà un ... ilgazzettino.it Padova, detenuto di 73 anni suicida in carcere prima di essere trasferito: la sua attività di lavoro era stata sospesaLo hanno trovato senza vita nella sua cella alle 7 del mattino di mercoledì 28 gennaio, lo stesso giorno in cui era previsto il suo trasferimento in un altro carcere. Un dramma umano profondo ha ... corrieredelveneto.corriere.it Tragedia dopo un’operazione di routine: un bimbo di due anni e mezzo è morto durante il trasferimento d’urgenza in ambulanza dall’ospedale di Rovigo a quello di Padova. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. La picco - facebook.com facebook Tragedia dopo un’operazione di routine: un bimbo di due anni e mezzo è morto durante il trasferimento d’urgenza in ambulanza dall’ospedale di #Rovigo a quello di #Padova. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. La pi x.com