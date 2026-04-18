Il lungomare di Ostia sta per subire una ristrutturazione con l’assegnazione delle prime concessioni demaniali a stabilimenti storici come Village e Lido. Questa operazione rappresenta un intervento del Comune per migliorare l’utilizzo dello spazio pubblico lungo la spiaggia. La procedura coinvolge direttamente i locali già presenti sulla battigia e mira a riqualificare la zona costiera.

Il lungomare di Ostia si prepara a una trasformazione strutturale con la firma delle prime concessioni demaniali marittime che coinvolgono stabilimenti storici come Village e Lido, segnando un tentativo concreto del Campidoglio di restituire vivibilità al fronte costiero romano. L’iter amministrativo, che mira a riorganizzare la gestione della spiaggia, vede nel recupero di aree precedentemente degradate il fulcro di una strategia volta a eliminare i vuoti urbani e le zone d’ombra che hanno caratterizzato il litorale per anni. Dalla paralisi del sequestro alla nuova gestione del fronte mare. Il caso del Village rappresenta uno degli snodi più significativi in questo processo di riorganizzazione del litorale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostia rinascita: via ai vuoti sul lungomare con i nuovi lidi

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