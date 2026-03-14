Oroscopo la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 16 al 22 marzo 2026 | Vergine e Gemelli quasi salvi
Ecco la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 16 al 22 marzo 2026. La posizione di Vergine e Gemelli è quasi stabile, mentre Sagittario e Vergine continuano a essere influenzati dal Mercurio retrogrado, che sta causando disagi e confusione. La settimana si apre con alcuni segni che cercano di mantenere la calma, in attesa di miglioramenti.
Teniamo duro nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 16 al 22 marzo 2026: sono gli ultimi giorni di Mercurio retrogrado, che fa impazzire Sagittario e Vergine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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