Oroscopo la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 16 al 22 marzo 2026 | Vergine e Gemelli quasi salvi

Ecco la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 16 al 22 marzo 2026. La posizione di Vergine e Gemelli è quasi stabile, mentre Sagittario e Vergine continuano a essere influenzati dal Mercurio retrogrado, che sta causando disagi e confusione. La settimana si apre con alcuni segni che cercano di mantenere la calma, in attesa di miglioramenti.