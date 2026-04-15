Oroscopo prossima settimana 20-26 aprile 2026 | classifica e segni più forti del periodo

La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 porta un cambiamento rispetto ai primi giorni del mese, con un passaggio da un atteggiamento impulsivo a uno più pratico e selettivo. Durante questo periodo, alcuni segni si distinguono per le energie più forti, mentre altri si trovano ad affrontare sfide legate a questa trasformazione. La transizione influisce sulle dinamiche quotidiane e sulle scelte che si compiono in vari ambiti.

La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 segna un passaggio netto: si esce dalla fase impulsiva di inizio mese per entrare in una dimensione più concreta e selettiva. Con il Sole che entra in Toro proprio lunedì 20 aprile, cambia il ritmo: meno urgenza, più bisogno di stabilità e risultati tangibili. Ma attenzione — tra il 24 e il 26 aprile, con Venere e Urano in Gemelli, qualcosa si muove all’improvviso, soprattutto nelle relazioni e nelle decisioni rapide. In questa primavera ormai piena, tra giornate più lunghe e primi ritmi da weekend all’aperto, diventa chiaro cosa vale davvero il tuo tempo. Firma editoriale: Artemide Metodologia...🔗 Leggi su Feedpress.me

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Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati dell'anno

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