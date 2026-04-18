Un dibattito che riguarda Oriente e Occidente evidenzia come queste due aree siano state legate da secoli di interazioni, spesso descritte come scontri, ma in realtà caratterizzate da scambi culturali, commerciali e storici. La narrazione tradizionale tende a evidenziare contrapposizioni, mentre i fatti mostrano un intreccio di influenze reciproche. Questo rapporto complesso si è sviluppato attraverso scambi costanti e vicende condivise nel corso dei secoli.

Un dialogo millenario, spesso raccontato come uno scontro, ma in realtà costruito su connessioni profonde, scambi continui e reciproche influenze. È questo il filo conduttore dell’intervista a Marco Maovaz, protagonista di un ampio confronto andato in onda su Fast News Platform, che ha offerto una lettura articolata dei rapporti tra Oriente e Occidente, smontando molti luoghi comuni. “Questa è una storia che parte da lontano – spiega Maovaz – e riguarda due mondi che consideriamo distinti soprattutto dall’Ottocento in poi, dall’epoca degli imperialismi. Prima c’era molta più mobilità di quanto immaginiamo”. Un’affermazione che ribalta la visione tradizionale di civiltà separate e impermeabili.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Oriente e Occidente, Maovaz: “Non sono mondi separati, ma intrecciati da secoli di scambi e conflitti”

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