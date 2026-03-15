Export in Usa Regione e Sviluppumbria accompagnano le imprese del territorio

Regione e Sviluppumbria stanno sostenendo le imprese del territorio nell’export verso gli Stati Uniti, che rimangono il secondo mercato più importante per le aziende umbre nonostante le sfide internazionali attuali. Le iniziative mirano a rafforzare la presenza delle imprese locali in un contesto economico complesso e in rapido mutamento. La collaborazione tra enti e aziende continua per favorire la crescita commerciale verso il mercato americano.

Presentati a Terni opportunità e nuovi strumenti per l’internazionalizzazione. Gli Stati Uniti sono già il secondo mercato di riferimento per le aziende umbre Pur nella particolare e difficile situazione internazionale attuale, quello degli Stati Uniti d’America rappresenta tutt’ora il secondo mercato di riferimento per l’export umbro. Anzi, in alcuni settori, questo dipende in larga parte proprio dal mercato Usa, come quello delle batterie – che per quasi il 70 per cento sono destinate oltre oceano – del fashion, dell’agroalimentare e dell’aerospazio. Anche per questo motivo, venerdì 13 marzo Regione Umbria e Sviluppumbria hanno organizzato... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Tutto quello che riguarda Export in Usa Regione e Sviluppumbria...

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