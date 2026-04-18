Ordini in calo e allarme export | le previsioni di Confindustria per le imprese del territorio

L’industria locale registra un calo degli ordini e mostra segnali di rallentamento. Le previsioni di Confindustria per il periodo tra aprile e giugno 2026 indicano un quadro in cui si alternano dati positivi e negativi, con un’attenzione particolare alle prospettive di export. I principali distretti industriali del territorio si trovano a fronteggiare un futuro caratterizzato da incertezza e variabilità nei risultati.

L'industria locale rallenta e guarda ai prossimi mesi con estrema cautela. Le previsioni congiunturali di Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il trimestre aprile-giugno 2026 delineano uno scenario dominato dall'incertezza, con segnali contrastanti che arrivano dai principali distretti.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Export in Usa, Regione e Sviluppumbria accompagnano le imprese del territorio Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ordini in calo e allarme export: le previsioni di Confindustria per le imprese del territorio; Meccanica in frenata: ricavi in calo per un’azienda su due; Volkswagen, consegne globali in calo del 4% nel primo trimestre, pesano Cina e Usa; Perché quasi metà delle aziende meccaniche italiane prevede un calo del fatturato nel 2026. Ordini in calo e allarme export: le previsioni di Confindustria per le imprese del territorioIl nuovo report di Confindustria scatta la foto di un territorio in frenata: ecco quali comparti tengono e dove invece torna l'ombra della cassa integrazione ... novaratoday.it What else Via Dario Campana 121 Rimini 05411490377 Per ordini o prenotazioni www.panevinoebaghino.com #asmr #panevinoebaghino #porchetta #panini #riminifood facebook Gli ordini professionali garantiscono il mix di competenze indispensabili per il Sistema di protezione civile. #ditutticontutti x.com