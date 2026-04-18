Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli si prepara a celebrare il decimo anniversario con l'opera in piazza, un evento che prevede la presentazione di due capolavori. L’iniziativa si inserisce nel programma di appuntamenti culturali organizzati in vista dell’estate, con l’obiettivo di offrire spettacoli di alto livello alla comunità. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo artisti e pubblico in un’atmosfera all’aperto.

EMPOLI Aspettando l’estate, sono tanti - e di qualità - gli appuntamenti proposti dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli. Apre lunedì prossimo la vendita dei biglietti per l’Opera in piazza che torna a gran richiesta con i concerti del 29 giugno e del 24 luglio. La “Sinfonia numero 9“ di Ludwig van Beethoven, in coproduzione con l’Associazione Il Contrappunto, e “Il Trovatore“ di Giuseppe Verdi sono i grandi titoli classici con cui il Centro Busoni animerà Piazza Farinata degli Uberti rispettivamente, come anticipato, lunedì 29 giugno e venerdì 24 luglio 2026 alle 21.30 per il decimo anniversario dell’Opera in Piazza. I biglietti possono già essere acquistati alla libreria Rinascita di via Ridolfi 53, al negozio Bonistalli Musica di via Fratelli Rosselli e online su Eventbrite.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Opera in Piazza. Due capolavori per il 10° anno

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