Onebioshop Ita Estée Lauder Revitalizing Supreme+ | Caratt…
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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La tecnologia ‘7 dimensioni’: come la crema combatte l’ottusità. Quando parliamo di pelle spenta o opaca, spesso il problema non è una singola imperfezione, ma una combinazione di fattori che ne compromettono l’aspetto complessivo. La formulazione Estée Lauder Revitalizing Supreme+ Bright Radiance Power Soft affronta questa complessità attraverso un approccio che il produttore definisce “luminosità a spettro completo”. Invece di limitarsi a un intervento superficiale, la crema punta a rivelare una luminosità agendo su ben 7 dimensioni specifiche della pelle.🔗 Leggi su Ameve.eu
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