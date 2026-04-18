Oggi alle 17 si terrà la presentazione del libro ’Ombre nere in Versilia’, scritto da Emiliano Pianini e pubblicato da Frilli Editori. L’evento si svolgerà presso la Dickens Fellowship di piazza Alberica. Il volume tratta di fatti e situazioni legate alla zona della Versilia, ma non vengono forniti dettagli specifici sui contenuti. La presentazione è aperta al pubblico e senza necessità di prenotazione.

Sarà presentato oggi alle 17 alla Dickens fellowship di piazza Alberica, il libro di Emiliano Pianini (nella foto) ’Ombre nere in Versilia’ (Frilli Editori). A dialogare con l’autore sarà Barbara Sgargi, del consiglio direttivo del Dickens. Un giallo ambientato nel 1974 quando, il rapimento e l’uccisione del figlio tredicenne di un noto commerciante, sconvolgono una tranquilla cittadina dell’alto Tirreno. Le indagini condotte da un commissario portano alla cattura di un uomo che ha sempre nascosto la propria omosessualità dietro una vita familiare perfetta. I frequentatori della spiaggia, un posto dove spesso si consumano amori proibiti, vengono dati in pasto all’opinione pubblica, mentre l’ombra della pedofilia si allunga sulla piccola comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Ombre nere in Versilia’, il libro di Pianini

EMILIANO PIANINI

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