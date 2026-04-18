Oltre il tempo il concerto omaggio a Franco Battiato raddoppia | serata evento al Cine-Teatro Impero

Il concerto dedicato a Franco Battiato, intitolato “Oltre il tempo”, torna a essere protagonista in una serata al Cine-Teatro Impero dopo aver registrato il tutto esaurito nell’evento del 11 aprile al Teatro Schipa di Gallipoli. L’omaggio musicale ripropone le opere del maestro, figura riconosciuta nel panorama italiano per il suo stile e la sua originalità. La serata si svolgerà in un clima di attesa e interesse, attirando appassionati e fan del cantautore scomparso.

BRINDISI – Dopo il sold out fatto registrare nella serata-evento dell’11 aprile scorso, al Teatro Schipa di Gallipoli, torna il concerto omaggio ispirato al lavoro e all'opera musicale del “maestro” Franco Battiato, esempio unico nel panorama italiano, non solo musicale, per cultura, espressività.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Al Teatro Schipa “Segnali di vita”, il concerto omaggio a Franco BattiatoGALLIPOLI - Un concerto ispirato al lavoro e all'opera musicale del “maestro” Franco Battiato, esempio unico nel panorama italiano, non solo... Leggi anche: Andrea Amati e l'omaggio a Franco Battiato, al Cineteatro Victor il capolavoro "Fleurs" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Citerna, la dolce Valtiberina del maestro Franco Battiato; Mostre Roma ad aprile 2026, via al prezioso weekend; San Benedetto, La Balia Asciutta – Voci intime alla Bodeguita prosegue con Stefania D’Ambrosio. Ascolti tv, l'omaggio a Battiato supera Il Milionario di Gerry ScottiGli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, Franco Battiato – Il lungo viaggio siglare 2.961.000 spettatori pari al 18.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario ... iltempo.it Franco Battiato. Il lungo viaggio è un racconto importante. Non solo per chi ama la sua musicaDal 2 al 4 febbraio arriva al cinema Franco Battiato. Il lungo viaggio, il film diretto da Renato De Maria e interpretato da Dario Aita, coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, che prova a ... gqitalia.it Il mio omaggio a Franco Battiato Scultura in creta (da ultimare e cuocere) - facebook.com facebook