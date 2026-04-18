Oltre 20mila anziani non autosufficienti sindacati e istituzioni a confronto sulla tenuta del sistema sociale

Oltre ventimila persone anziane non autosufficienti sono al centro di un confronto tra sindacati e istituzioni sulla capacità del sistema sociale di sostenere questa fascia della popolazione. La discussione si concentra sulla gestione delle risorse e sui servizi necessari per garantire assistenza a chi ha bisogno di supporto, evidenziando come questa problematica coinvolga l’intera comunità locale e richieda risposte concrete.

La tenuta sociale del territorio modenese passa inevitabilmente per la gestione della non autosufficienza, una sfida che non riguarda esclusivamente la popolazione anziana ma l'intera comunità locale. Durante un incontro avvenuto alla Polivalente di San Damaso, le sigle sindacali Spi Cgil, Fnp.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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