Nuova guida per l’assise per la presidenza la maggioranza elegge Luigi Dima

A Melendugno si è deciso di affidare la guida dell’assise comunale a Luigi Dima, scelto dalla maggioranza. Questa nomina segue le dimissioni dell’ex presidente, che ha deciso di passare al Pd e alle opposizioni dopo una recente crisi politica. La situazione ha portato a un confronto acceso tra l’ex presidente e il sindaco del paese. La nuova guida si inserisce in un quadro di cambiamenti all’interno dell’amministrazione comunale.

MELENDUGNO – Nuova guida per l’assise comunale di Melendugno dopo la frattura e le dimissioni dell’ex presidente Cosimo Dima, passato nelle fila del Pd e dell’opposizione, e in seguito al botta e risposta anche con il sindaco, Maurizio Cisternino. Nella serata di ieri la maggioranza ha indicato.🔗 Leggi su Lecceprima.it The Light Gate- Paranormal Research with Mike Ricksecker Notizie correlate Guerra in Iran: distrutta la sede dove si elegge la nuova Guida suprema. Teheran: “Evacuata in tempo”. E Ahmadinejad “sarebbe vivo”WASHINGTON – Gli attacchi israeliani e statunitensi hanno colpito, a Qom, l’edificio dell’organismo che eleggerà la nuova guida suprema dell’Iran. Teheran annuncia: “Raggiunta la maggioranza per la scelta della nuova Guida Suprema”L’Assemblea degli Esperti ha annunciato di aver raggiunto un accordo sul nome del successore di Ali Khamenei, ucciso nel raid statunitense dello...