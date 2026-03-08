Teheran annuncia | Raggiunta la maggioranza per la scelta della nuova Guida Suprema

Teheran ha comunicato che l’Assemblea degli Esperti ha scelto il nuovo Guida Suprema, dopo aver raggiunto la maggioranza necessaria. La decisione arriva in seguito all’uccisione di Ali Khamenei nel raid statunitense del 28 febbraio scorso. L’annuncio ufficiale conferma il risultato del voto tra i membri dell’assemblea, che hanno individuato il nome del successore.

L’Assemblea degli Esperti ha annunciato di aver raggiunto un accordo sul nome del successore di Ali Khamenei, ucciso nel raid statunitense dello scorso 28 febbraio. L’Ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri ha confermato che l’organismo ha espresso «un parere decisivo e unanime» dopo giorni di «grandi sforzi». Lo stallo per la nomina della terza Guida Suprema nella storia del Paese era stato definito «amaro e indesiderato» dagli stessi membri dell’Assemblea, che ora chiedono alla popolazione di restare unita «in questo momento difficile». L’annuncio ufficiale del nome della nuova Guida Suprema, che dovrà guidare il Paese nel pieno dello scontro con Usa e Israele, è atteso nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Guerra in Iran: distrutta la sede dove si elegge la nuova Guida suprema. Teheran: “Evacuata in tempo”. E Ahmadinejad “sarebbe vivo”WASHINGTON – Gli attacchi israeliani e statunitensi hanno colpito, a Qom, l’edificio dell’organismo che eleggerà la nuova guida suprema dell’Iran.

