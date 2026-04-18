Nuoto Master protagonisti a Sassuolo Crepaldi e Zanellini davanti a tutti

Al 7° Trofeo Città di Sassuolo, il gruppo Master del Cus Ferrara Nuoto ha ottenuto risultati significativi. Gli atleti ferraresi hanno conquistato diverse posizioni di rilievo e si sono distinti nelle rispettive categorie. In particolare, Crepaldi e Zanellini si sono posizionati in cima alla classifica, mostrando prestazioni di rilievo durante la competizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi nuotatori provenienti da diverse realtà regionali.

Ottimi risultati per il gruppo Master del Cus Ferrara Nuoto, protagonista al 7° Trofeo Città di Sassuolo, dove gli atleti ferraresi si sono distinti per prestazioni di valore e piazzamenti di rilievo nelle rispettive categorie. Sugli scudi Paolo Crepaldi (M45), che conquista il primo posto negli 800 stile libero con il tempo di 10’58”, confermandosi atleta di grande solidità e continuità nelle gare di resistenza. Doppietta vincente anche per Marco Zanellini (M55), che sale sul gradino più alto del podio negli 800 stile libero chiudendo in 10’35”, dimostrando esperienza e gestione impeccabile della gara. Ottima prova per Emanuele Serpò (M60),...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto. Master protagonisti a Sassuolo. Crepaldi e Zanellini davanti a tutti Notizie correlate Libertas Nuoto Novara, tre ori e tre argenti per Emma CrepaldiAlla Libertas Nuoto Novara riesce la "tombola" ai Criteria nazionali giovanili BPer di nuoto in vasca da 25 metri svoltisi dal 26 marzo al 2 aprile... Campionati regionali master: 21 medaglie per la Abc NuotoPisa, 24 febbraio 2026 – L'Abc Nuoto Pisa Asd fa incetta di medaglie ai Campionati regionali master che si sono svolti nella doppia sede di Colle Val... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Nuoto Master torna in piscina a Lugo Domenica 19 Aprile con il Memorial Andrea Fiorentini; Ondablu, un weekend d’oro tra trofei Master e Swim Teen; Nuota: Per l'Aosta Nuoto una domenica di risultati e prospettive tra Torino e Lodi; Nuoto, a Golfo Aranci la coppa del mondo in acque libere: tra i protagonisti Greg Paltrinieri. Nuoto. Master protagonisti a Sassuolo. Crepaldi e Zanellini davanti a tuttiOttimi risultati per il gruppo Master del Cus Ferrara Nuoto, protagonista al 7° Trofeo Città di Sassuolo, dove gli ... sport.quotidiano.net A Lugo ritorna il nuoto master con il Memorial Andrea FiorentiniDomenica 19 aprile alla piscina comunale la quarta tappa del Circuito Regionale UISP Emilia-Romagna: in vasca atleti di ogni età per ricordare una figura importante per lo sport lughese ... ilnuovodiario.com Alberto Razzetti apre al nuoto di fondo: “Sarò in gara a Golfo Aranci” - x.com Serie A1 maschile 22ª giornata - Stagione 2025/26 Rari Nantes Florentia AC Group Canottieri Napoli Venerdì 17 aprile 19:15 Diretta RaiSport #serieA1 #pallanuoto #waterpolo #federnuoto facebook