Novoli una petizione per far rinascere il giardino delle Medaglie d’Oro

A Novoli è stata avviata una petizione per il recupero e il restauro del giardino delle Medaglie d’Oro, situato nel quartiere. La richiesta mira a riqualificare l’area e ripristinare le sue condizioni originarie. La petizione, che ha raccolto diverse firme, si rivolge alle autorità competenti affinché si intervenga per riportare il giardino alla sua funzione e bellezza storica.

Firenze, 18 aprile 2026 – Far tornare il giardino delle Medaglie d’Oro a Novoli al suo antico splendore. “Vogliamo che sia nuovamente luogo di ritrovo per le famiglie e le persone per bene. Là dove gli spazi sono vissuti, la delinquenza e il degrado arretrano”. È partito in quarta Simone Canino, residente della zona e promotore di una petizione popolare per dire basta all’insicurezza che da troppi mesi la fa da padrona all’interno dell’area verde a metà di via Baracca. Negli ultimi tempi, le Medaglie d’Oro sono state al centro di svariati fatti di cronaca: risse, accoltellamenti, spaccio, aggressioni, come quella subìta da un ragazzino lo scorso gennaio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Novoli, una petizione per far rinascere il giardino delle Medaglie d’Oro Notizie correlate Ripulito il gazebo del giardino a Novoli. Appello dei volontari ai writers: “Rispettiamo questo spazio”Firenze, 26 marzo 2026 – Pennelli, vernice e tanta buona volontà per restituire decoro a uno degli spazi verdi del quartiere. Parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto, Zambito: "Le adesioni alla petizione dimostrano il no dei cittadini""Il successo della petizione di chi vuole tutelare l'ambiente ed il patrimonio storico-architettonico dimostra che la sensibilità per la tutela dei... Approfondimenti e contenuti Novoli, una petizione per far rinascere il giardino delle Medaglie d’OroFirenze, 18 aprile 2026 – Far tornare il giardino delle Medaglie d’Oro a Novoli al suo antico splendore. Vogliamo che sia nuovamente luogo di ritrovo per le famiglie e le persone per bene. Là dove ... lanazione.it Petizione per modificare riparto fondi ai comuni siciliani: la battaglia di Anci SiciliaI due vertici di Anci Sicilia annunciano presentazione di una petizione: per l'associazione all'isola verrebbero sottratti 200milioni annui ... newsicilia.it