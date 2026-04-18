Novoli paura tra i commercianti dopo l’ultima rapina dentro il centro San Donato VIDEO

Nel quartiere Novoli si sono verificati due episodi di violenza che hanno coinvolto il centro commerciale San Donato e le aree circostanti. La prima, una rapina in una gioielleria all’interno del centro commerciale, ha suscitato timore tra i commercianti locali. Pochi giorni prima, un accoltellamento si era verificato a breve distanza dal centro. Questi eventi hanno acceso l’attenzione sulla sicurezza nella zona.

Il quartiere Novoli ancora al centro della cronaca cittadina, la sicurezza messa alla prova con gli ultimi fatti di violenza, una rapina nel centro commerciale San Donato all'interno della gioielleria Blue Spirit e, qualche giorno prima, un accoltellamento a pochi passi dal centro commerciale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Lite tra giovanissimi con coltello e pistola a San Donato: arrestato un 17enne e denunciato un 14enne [VIDEO]Il diverbio è nato tra un 14enne e un 18enne: il primo ha accoltellato il secondo, poi interviene un altro giovane che spara al ragazzino Dalla lite... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Novoli, paura tra i commercianti dopo l’ultima rapina dentro il centro San Donato / VIDEO; Novoli sotto choc dopo l’accoltellamento: Abbiamo paura anche di giorno; A Novoli regna la paura: Qui è terra di nessuno. Meglio le ronde allora; Firenze, rapinata gioielleria del centro commerciale: pistola puntata al proprietario. A Novoli regna la paura: Qui è terra di nessuno. Meglio le ronde alloraI residenti del quartiere: Questa gente non ha niente da perdere. Genitori in ansia: Figli derubati dei vestiti, quando escono non dormiamo . lanazione.it GRAVE INCIDENTE A SAN DONATO IN COLLINA. Anche il Pegaso sul posto. facebook