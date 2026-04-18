nonostantemarras e famiglia rana connubio da star

Da lunedì 20 a domenica 26 aprile, il Temporary Bistrot & Restaurant Famiglia Rana tornerà a essere ospitato nello spazio di NonostanteMarras. Si tratta di un evento che unisce il marchio Famiglia Rana con il concept dello store di moda, creando un legame tra cibo e stile. L’iniziativa prevede una settimana di attività gastronomiche e momenti dedicati all’esperienza del gusto, in una location che combina elementi di design e convivialità.

di Egidio Scala Un sodalizio speciale nel segno del gusto e dello stile. Da lunedì 20 a domenica 26 aprile, il ’Temporary Bistrot & Restaurant Famiglia Rana’ torna a stupire da ’NonostanteMarras’. Giunto all’ottava edizione, è diventato il place to be del FuoriSalone, il luogo in cui la creatività prende corpo e si esprime in tutte le sue forme. Qui, arte culinaria, moda e design si uniscono in un racconto multisensoriale, in grado di sedurre grazie al savoir faire delle famiglie Rana e Marras, che con il loro sodalizio anche quest’anno donano nuove emozioni, esperienze da ricordare, capaci di rapire l’anima e il cuore. Tra gli eventi più...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La famiglia Rana ha un ristorante due stelle Michelin, in cui la natura e la cucina sono sinergicheIl Ristorante Famiglia Rana non si comprende partendo dal piatto, ma va osservato come sistema.

Panoramica sull’argomento

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