Durante la prossima finestra di calciomercato, l'allenatore del Napoli ha annunciato l'intenzione di rinforzare la squadra con un secondo acquisto, oltre a quello di Lobotka. La strategia prevede di intervenire sul mercato per rafforzare ulteriormente la rosa, con l’obiettivo di migliorare le possibilità della squadra. La decisione arriva in un momento in cui si attende l’apertura ufficiale delle trattative.

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© Calcionews24.com - Non solo Lobotka, Spalletti raddoppia: altro affare con il Napoli

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