Nei supermercati Coop arriva la ' Gaza Cola' | 100% apartheid free FOTO
Nei supermercati Coop si trova ora la 'Gaza Cola', una bevanda lanciata nel 2023 dall’attivista e regista palestinese Osama Qashoo. La lattina è stata proposta come prodotto
‘Gaza Cola’ arriva nei punti vendita di Unicoop Firenze: l’iconica lattina nata nel 2023 da un’idea dell’attivista e regista palestinese Osama Qashoo da ieri è disponibile sugli scaffali dei principali Coop.fi della Toscana, sessanta in totale.Parte del ricavato sostiene il progetto GazaWeb.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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