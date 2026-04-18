NBA i risultati della notte 18 aprile | Orlando e Phoenix vincono e conquistano i playoff

Nella notte si sono giocati gli ultimi due incontri dei play-in dell’NBA, con Orlando Magic che ha battuto Charlotte Hornets e Phoenix Suns che ha superato Golden State Warriors. I risultati di queste partite determinano le squadre qualificate ai playoff di questa stagione. Le partite si sono svolte nel rispetto del calendario previsto, senza interruzioni o incidenti rilevanti.

Si sono disputati gli ultimi due match dei play-in dell’NBA questa notte e in campo sono scesi gli Orlando Magic contro gli Charlotte Hornets e i Phoenix Suns contro i Golden State Warriors. Due sfide senza appello che hanno definito le ultime qualificate ai playoff: a Est Orlando ha dominato senza storia, mentre a Ovest Phoenix ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, chiudendo i conti con autorità. Tra prestazioni individuali di alto livello e partite indirizzate già nei primi minuti, la notte ha sancito la fine della corsa per Hornets e Warriors e l’accesso al tabellone principale per Magic e Suns. Dominio netto degli Orlando Magic, che travolgono gli Charlotte Hornets 121-90 nel play-in e conquistano l’accesso ai playoff come ottava testa di serie a Est.🔗 Leggi su Oasport.it

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