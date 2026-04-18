Navi Mumbai inferno di fiamme nel parco logistico | caos e fumo

Un incendio di vaste proporzioni si è verificato nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026 all’interno del parco logistico JWP, situato nella zona di Padeghar, nei pressi di Uran Gavhan Phata a Navi Mumbai. Le fiamme hanno avvolto l’area causando un intenso fumo che ha interessato la zona circostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un violento incendio è scoppiato nel pomeriggio di questo sabato 18 aprile 2026 all’interno del parco logistico JWP, situato nella zona di Padeghar, nei pressi di Uran Gavhan Phata a Navi Mumbai. Le fiamme, nate originariamente in un deposito posizionato nel piazzale destinato ai container, si sono propagate con estrema rapidità coinvolgendo diverse unità di stoccaggio e trasformando l’area in un inferno di fuoco e fumo. Il caos tra i container e l’impatto sulla popolazione locale. L’area logistica è stata investita da una colonna di fumo nerastro così densa e imponente da risultare chiaramente visibile da molti chilometri di distanza, attirando immediatamente lo sguardo dei residenti e dei lavoratori della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Navi Mumbai, inferno di fiamme nel parco logistico: caos e fumo Notizie correlate Leggi anche: Fumo e fiamme nei pressi dell’A22, la colonna di fumo si alza al cielo Inferno nel parcheggio: veicoli divorati dalle fiammeErano da poco passate le 21 di ieri, venerdì 3 aprile, in quel di Sinigo, in Alto Adige, quando la serata, placida e tranquilla fino a quel momento,...