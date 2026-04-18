Dopo circa trent’anni, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno deciso di celebrare un matrimonio religioso in Brasile, presso un altare a Pitinga, nella regione del Rio Grande. La conduttrice ha ufficializzato il loro legame davanti a familiari e amici, portando a termine un percorso iniziato sulle passerelle della moda. La coppia ha scelto questa cerimonia per rinsaldare formalmente il loro rapporto.

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno rinnovato il loro impegno davanti a un altare in Brasile. La conduttrice ha celebrato il matrimonio religioso a Pitinga, nella regione del Rio Grande, suggellando un legame iniziato tre decenni fa tra le passerelle della moda. Il percorso della coppia è iniziato nel 1993, durante una sfilata organizzata da Marta Marzotto. In quell’occasione, entrambi lavoravano come modelli. L’incontro fu segnato da un pregiudizio reciproco: lei lo considerava un modello, lui nutriva dubbi sulla serietà di una ragazza russa. Sabbioni si distinse però per un tratto insolito per il settore, quello di consultare il Codice Civile durante le pause dei servizi fotografici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni: sì religioso dopo 30 anni

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, nozze in chiesa dopo 30 anni: cosa è cambiato davvero

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