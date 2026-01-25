Dopo trent’anni di convivenza, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno deciso di rinnovare il loro impegno, celebrando il matrimonio davanti a Dio. Un gesto che testimonia la solidità della loro relazione e la volontà di rafforzare i propri valori nel tempo. La loro storia rappresenta un esempio di continuità e di profondità affettiva, confermando l’importanza di condividere momenti significativi anche dopo molti anni insieme.

Dopo tre decenni di vita insieme, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno scelto di risposarsi, questa volta davanti a Dio. Un passo atteso a lungo, che ha trovato finalmente compimento con una cerimonia religiosa celebrata in Brasile, a distanza di trent’anni dal matrimonio civile. Il racconto a Da noi. a ruota libera. Ospiti di Da noi. a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai1, la coppia ha condiviso il significato profondo di questa decisione. " Era un desiderio che avevamo da sempre ", ha spiegato Natasha. Per Luca, cresciuto in una famiglia credente, il matrimonio in Chiesa è sempre stato naturale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo trent’anni insieme, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, dicono ancora "sì"

Natasha Stefanenko ha detto di nuovo «sì» a Luca Sabbioni: le nozze religiose in Brasile trent’anni dopo il matrimonio civileNatasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno celebrato nuovamente il loro matrimonio con una cerimonia religiosa in Brasile, trent’anni dopo il matrimonio civile.

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, matrimonio bis: "Trent'anni di amore". Poi il ricordo di Fabrizio Frizzi: "Un vero gentiluomo"Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno celebrato un matrimonio bis dopo trent’anni dal loro primo sì.

