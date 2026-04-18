Sabato 18 aprile 2026 alle ore 18, si giocherà la partita tra Napoli e Lazio. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e le quote per le scommesse sono state rese note. Il Napoli, ancora in corsa per il titolo, affronta la Lazio in un incontro che potrebbe influenzare la posizione in classifica. La sfida si svolge nello stadio di casa del Napoli, con due squadre che cercano punti importanti in campionato.

Il Napoli proverà a tener viva la lotta scudetto più a lungo possibile e non può dunque commettere un altro passo falso nel turno casalingo contro la Lazio dell’ex Sarri. I partenopei, reduci dal pari sul campo del Parma, devono comunque consolidare il loro posto tra le prime quattro, e cercano anche il settimo risultato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Lazio (sabato 18 aprile 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Conte riparte a -12 da Chivu

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