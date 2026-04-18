Nel match tra Napoli e Lazio, l'allenatore dei partenopei ha dichiarato che la corsa allo scudetto non è ancora conclusa. La partita si gioca allo stadio Maradona, dove i padroni di casa affrontano l'ultima squadra che è riuscita a sconfiggerli in casa. La sfida si preannuncia decisiva per la stagione, con entrambe le squadre che puntano a consolidare le proprie posizioni in classifica.

ROME, ITALY - JANUARY 04: Scott Mctominay in action during the Serie A match between SS Lazio and SSC Napoli at Stadio Olimpico on January 04, 2026 in Rome, Italy. (Photo by SSCN NapoliSSCN Napoli) Gli azzurri ricevono al Maradona l'ultima squadra che è riuscita a batterli davanti al proprio pubblico: il tecnico vuole accorciare le distanze dall'Inter Il Napoli non ha nessuna intenzione di arrendersi e vuole continuare la sua rincorsa all'Inter almeno fino a quando la matematica lascerà aperta qualche speranza. Intanto dovrà battere la Lazio, l'ultima che ha vinto al Maradona nel dicembre del 2024. Scopriamo pronostico e quote di Napoli-Lazio in programma sabato 18 aprile alle ore 18.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Lazio, per Conte la corsa scudetto non è ancora finita: il pronostico

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