Napoli-Lazio le pagelle | a Taylor fa tutto manca solo il gol 7,5 Che errori Buongiorno 4

Nel match tra Napoli e Lazio, il giudizio sulle prestazioni dei giocatori evidenzia un voto di 7,5 per Taylor, che ha disputato una buona gara senza trovare la rete. Nella squadra allenata da Conte, il miglior giocatore è stato Milinkov-Savic, mentre nella formazione di Sarri il voto più basso è stato assegnato a Buongiorno con un 4. Le valutazioni sono state stilate dopo gli incontri, senza ulteriori analisi o considerazioni.