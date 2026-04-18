Napoli-Lazio le pagelle | a Taylor fa tutto manca solo il gol 7,5 Che errori Buongiorno 4
Nel match tra Napoli e Lazio, il giudizio sulle prestazioni dei giocatori evidenzia un voto di 7,5 per Taylor, che ha disputato una buona gara senza trovare la rete. Nella squadra allenata da Conte, il miglior giocatore è stato Milinkov-Savic, mentre nella formazione di Sarri il voto più basso è stato assegnato a Buongiorno con un 4. Le valutazioni sono state stilate dopo gli incontri, senza ulteriori analisi o considerazioni.
Nella squadra di Conte il migliore è Milinkov-Savic, in quella di Sarri il voto più basso è per Lazzari.🔗 Leggi su Gazzetta.it
LAZIO NAPOLI 0-2 ANALISI, COMMENTO E PAGELLE. POLITANO TUTTOFARE, LOBOTKA OVUNQUE....E ANTONIO CONTE
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