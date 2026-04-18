Sabato 18 aprile 2026 alle 18:00 si giocherà allo Stadio Maradona la partita tra Napoli e Lazio, valida per la 33ª giornata di Serie A. In vista dell'incontro, l’allenatore ha deciso di inserire in panchina Anguissa, puntando su Alisson Santos come titolare, con l’obiettivo di trovare una svolta nella prestazione della squadra. La sfida si svolge in un momento cruciale del campionato.

? In Sintesi Napoli-Lazio è in programma sabato 18 aprile 2026 alle 18:00 allo Stadio Maradona, valida per la 33ª giornata di Serie A. Dopo il pareggio di Parma, Antonio Conte è orientato a cambiare: Alisson Santos titolare sulla trequarti, Anguissa in panchina con McTominay che scala in mediana, e Sam Beukema titolare in difesa al posto di Juan Jesus. La Lazio di Maurizio Sarri arriva con tre vittorie consecutive al Maradona negli ultimi tre anni. Il Napoli è secondo in classifica con 66 punti, a -12 dall’Inter capolista, e deve difendersi dal Milan (63). La partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN e sul canale satellitare DAZN 1 (214 Sky).🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Lazio, la mossa di Conte: Anguissa in panchina, Alisson Santos titolare per ritrovare il cambio di passo

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