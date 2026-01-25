Il Napoli si prepara alla partita contro la Juventus con ulteriori preoccupazioni legate alla rosa, dopo la comunicazione di due infortuni che coinvolgono alcuni giocatori azzurri. La gara si preannuncia complessa per le condizioni attuali della squadra, che dovrà affrontare l’impegno con le risorse disponibili. Ecco un aggiornamento sulle condizioni dei calciatori e le possibili conseguenze per la formazione titolare.

Il Napoli arriva alla sfida contro la Juventus con nuove difficoltà, dopo l’annuncio di due infortuni che colpiscono la squadra. Vanja Milinkovic-Savic e Pasquale Mazzocchi sono stati entrambi esclusi dal match. Milinkovic-Savic ha riportato un risentimento muscolare, mentre Mazzocchi è stato fermato da un affaticamento muscolare. La squadra di Conte si ritrova quindi in piena emergenza, con la rosa ridotta e la tensione che sale in vista della difficile sfida contro la Juventus. Gli infortuni che complicano la vigilia di Juventus-Napoli. Il Napoli sta affrontando una serie di difficoltà fisiche in vista della partita contro la Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Juventus-Napoli, altri due infortuni prima della gara: l’annuncio sulle condizioni degli azzurri

Copenhagen-Napoli, per Conte brutte notizie: la conta degli infortuni e altri due stopIl Napoli continua ad affrontare difficoltà legate agli infortuni, con un aumento dei giocatori indisponibili sotto la guida di Antonio Conte.

