Napoli Lazio il crollo degli azzurri spiana la strada verso il tricolore per l’Inter di Chivu

Nel match tra Napoli e Lazio, Matteo Cancellieri e Toma Basic hanno segnato i gol che hanno portato la squadra ospite alla vittoria. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla Lazio, lasciando i padroni di casa in una posizione difficile per la corsa al titolo. La sconfitta del Napoli rappresenta un passo importante per l’Inter, che si avvicina alla conquista dello scudetto.

di Lorenzo Vezzaro Napoli Lazio: Matteo Cancellieri e Toma Basic firmano il colpo esterno dei biancocelesti e condannano i padroni di casa alla resa definitiva. Il tifo nerazzurro si accende per la festa imminente. A sole cinque giornate dal termine del campionato di Serie A, il verdetto per il titolo sembra ormai scritto: l’Inter resta saldamente a +12 sul Napoli, consolidando il primato dopo la convincente vittoria ottenuta ieri sera a San Siro contro il Cagliari. A dare un’ulteriore spinta verso il tricolore è stato il posticipo di questo pomeriggio, dove i campioni d’Italia in carica sono stati superati nel match disputato allo stadio Maradona.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Lazio, il crollo degli azzurri spiana la strada verso il tricolore per l’Inter di Chivu LAZIO NAPOLI - LIVE LA COREOGRAFIA DALL'INTERNO DELLA CURVA Notizie correlate L’Inter di Chivu tra veleni e riscossa: otto passi verso il tricoloreNella mattinata di oggi, il quartier generale di Appiano Gentile respira un’aria di ritrovata serenità, nonostante le scorie di un weekend vissuto... Chivu e l’Inter verso il tricolore: il tecnico romeno può battere il record di Conte e MourinhoCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, un altro sold out: contro la Lazio dell’ex Sarri il Maradona sarà stracolmo; Highlights Serie A: Fiorentina-Lazio 1-0: gli highlights Video; Serie A, 32ª giornata: l'Inter vince a Como e allunga sul Napoli frenato dal Parma. Crollo Milan; La classifica della Serie A al confronto con la scorsa stagione. Napoli, crollo al Maradona: la Lazio passa 0-2 e riapre la corsa ChampionsNAPOLI – Un passo falso pesante, forse il più doloroso nel momento decisivo della stagione. Il Napoli cade al Maradona contro la Lazio, che si impone 2-0 con le reti di Cancellieri e Basic, riaprendo ... napolipiu.com Il Napoli crolla, la Lazio splende: 0-2 al Maradona, a segno Cancellieri e BasicI voti Fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Napoli-Lazio, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A ... fantacalcio.it Conte diretta dopo Napoli-Lazio: conferenza e interviste LIVE facebook Dalla Lazio alla Lazio, Napoli ko al Maradona 16 mesi dopo per mano dell'ex Sarri #napoli #lazio #seriea x.com