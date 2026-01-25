Dopo la partita Juventus-Napoli, terminata con il punteggio di 3-0 a favore dei bianconeri, Antonio Conte ha tenuto una conferenza stampa per commentare l’andamento dell’incontro. Nel suo intervento, l’allenatore del Napoli ha analizzato le dinamiche della partita e le eventuali cause della sconfitta. Di seguito, le principali dichiarazioni di Conte, che forniscono uno sguardo approfondito sulla prestazione della squadra e sulle prossime sfide.

Mg Milano 11012026 - campionato di calcio serie A Inter-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza dopo la vittoria contro il Napoli A Dazn: «Con En-Nesyri trattativa chiusa, non voleva venire in prestito. Oggi parlerà il campo, ma noi siamo fiduciosi. A Cagliari siamo stati sfortunati, col Benfica partita di sostanza» Manna: «Giovane ci dà spensieratezza e un po’ di libertà mentale. Lukaku? Non aspettiamoci che sia brillante» A Dazn: «Abbiamo altri 10 giorni di mercato, se fossimo stati liberi già avremmo fatto qualcosa invece dobbiamo fare dei conti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juventus-Napoli 3-0, a breve Conte in conferenza

Leggi anche: Napoli-Juventus 2-1, a breve Conte in conferenza

Leggi anche: Napoli-Eintracht 0-0, a breve Conte in conferenza

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

PSV Eindhoven-Napoli 6-2: gol e highlights | Champions League

Argomenti discussi: Juventus-Napoli LIVE; Juventus-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus - Napoli 3-5: show azzurro a Torino; Juventus-Napoli: probabili formazioni e statistiche.

Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David e Yildiz spietati (7), questo Thuram una furia (7,5)Allo Stadium finisce 3-0 per la Juventus la supersfida con il Napoli dell'ex Antonio Conte, valida per il ventiduesimo turno di Serie A. Decisiva la rete di David al 21', con il ... leggo.it

Juventus-Napoli 3-0, Spalletti batte Conte: in gol David, Yildiz e KosticIl 25 gennaio non è una data come le altre sul calendario. È il momento in cui il Nord incontra il Sud, dove la fredda precisione sabauda si scontra con il fuoco del ... ilmattino.it

Juventus-Napoli, Gutierrez e Vergara titolari. La formazione ufficiale degli azzurri. LIVE areanapoli.it/share/619315/ - facebook.com facebook