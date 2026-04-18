Al Maradona di Napoli si svolge la partita tra la squadra locale e la Lazio, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. La gara inizia con un gol della Lazio al sesto minuto, segnato da Cancellieri. La partita prosegue con le due squadre che cercano di ottenere punti importanti per la classifica.

Al Maradona si ritrovano Napoli e Lazio per il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Ritorno nello stadio intitolato a Diego anche Maurizio Sarr, non alla prima sfida da ex ma comunque sempre un momento toccante per lui. Per la partita contro i biancocelesti del comandante, Conte conferma l’undici titolare delle ultime partite di campionato, tra cui anche Spinazzola e Politano sulle fasce di centrocampo. Unico cambio rispetto alle ultime è l’inserimento di Beukema per l’acciaccato Juan Jesus. Sarri risponde con il 4-3-3 classico per le sue squadre, attacco a tre composto da Cancellieri, Noslin e Zaccagni, con il sistema del falso nueve molto caro all’allenatore toscano.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Lazio 0-1, vantaggio ospite con Cancellieri al sesto minuto (LIVE)

Notizie correlate

Leggi anche: Juve-Napoli 2-0, i bianconeri raddoppiano con Yildiz al minuto settantotto (LIVE)

Napoli-Roma 0-1, giallorossi avanti con Malen al settimo minuto (LIVE)Il Napoli affronta la Roma al Maradona nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Serie A Enilive | Napoli-Lazio, i numeri in casa dei partenopei; Pronostico Napoli-Lazio quote e analisi sfida 33ª giornata Serie A; Tabellino partita Napoli vs Lazio; Napoli - Lazio in Diretta Streaming | DAZN IT.

Napoli Lazio LIVE 0-1: biancocelesti avanti segna Cancellieri!Napoli Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 33a giornata del campionato Serie A 2025/2026. Segui il match con noi! Il Napoli e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore ... lazionews24.com

Live Napoli-Lazio 0-1, ospiti in vantaggio con Cancellieri dopo sei minutiSenza dubbio è una delle sfide più interessanti di questo turno: da una parte il Napoli di Conte, reduce dal pareggio ottenuto a Parma, portandosi dietro non poche critiche da ... ilmattino.it

VIDEO NM - Napoli-Lazio, l’arrivo del pullman degli azzurri allo Stadio Maradona facebook

#Napoli- #Lazio, le formazioni ufficiali x.com